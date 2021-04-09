Грузия прекратила прививать вакциной AstraZeneca граждан младше 55 лет

Министерство здравоохранения Грузии приняло решение прекратить прививать от коронавируса вакциной шведско-британского производства AstraZeneca всех граждан младше 55 лет из-за риска образования тромбов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Тамару Габунию.

По ее словам, на такой шаг власти решились после консультации с советом экспертов при министерстве. Чиновник подчеркнула, что запрет не будет распространяться на тех, кто уже получил первую дозу препарата, а также людей из наиболее уязвимых к коронавирусу групп. При этом Габуния подчеркнула, что доказанная польза от вакцины, намного превышает потенциальный вред.

Ранее стало известно, что после инъекции AstraZeneca в Грузии скончался еще один медик. Всего же побочные проявления препарата привели к гибели двух человек. По последним данным, коронавирусом в Грузии с начала пандемии заразились более 286 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине марта. К настоящему времени инъекцию от болезни получили более 16 тысяч человек. Помимо вакцины AstraZeneca, в республику также прибыла партия американской вакцины Pfizer. Тбилиси рассчитывает получить до миллиона доз этого препарата.