Грузия получила первую партию вакцины Pfizer

Первая партия американской вакцины от коронавируса Pfizer объемом около 30 тысяч доз прибыла в Грузию. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

«Мы долго ждали вакцины Pfizer и наконец она в Грузии. Вчера ночью поступили 29 500 доз, они будут использованы для 14 тысяч человек», — заявила Тикарадзе. По ее словам, власти страны решили не дожидаться следующей партии и сразу же разделить весь объем препарата исходя из расчета в две дозы на человека.

Отмечается, что граждане страны смогут записаться на вакцинацию уже с 25 марта. Препарат будет доступен в приоритетном порядке как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. На начальном этапе иммунизация будет проводиться в клиниках трех грузинских городов — Тбилиси, Батуми и Кутаиси. «Эффективность Pfizer так же, как и AstraZeneca, очень высокая как в плане защиты от заболевания, так и с целью искоренения сложных случаев и летальных исходов», — отметила замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

Ранее сообщалось, что Грузия сумела договориться на поставку одного миллиона доз вакцины Pfizer из США. Власти предполагают, что это в совокупности с другими поставками позволит привить большую часть населения в течение 2021 года.

По последним данным, коронавирусом в республике с начала пандемии заразились почти 280 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 3,7 тысяч пациентов.