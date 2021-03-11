Названа дата начала поставок вакцины от коронавируса в Грузию

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что регулярные поставки вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca в страну начнутся с 13 марта, пишет «Sputnik Грузия».

«Поставки вакцины в Грузию будут производиться в ускоренном темпе. Дата перенесена на неделю раньше», — сказала Тикарадзе. По ее словам, размер первой партии составит около 43 тысяч доз вещества, она будет распределена между врачами, работающими с зараженными коронавирусом пациентами.

Министр добавила, что сейчас Тбилиси ведет переговоры и с другими производителями вакцин, в том числе американской фирмой Pfizer. Препарат этой компании начнет поступать в страну уже с 22 марта. При этом сроки начала массовой кампании по иммунизации в стране пока не называются.

Ранее стало известно, что Грузия сумела договориться с Pfizer о приобретении одного миллиона доз вакцины от коронавируса. Тикарадзе заявила, что это позволит решить проблему с COVID-19 в стране в течение одного года. От приобретения китайской вакцины страна отказалась.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Грузии заразились более 274 тысяч человек, жертвами инфекции стали свыше 3,5 тысячи пациентов.