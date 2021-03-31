В Грузии еще один медик скончался после прививки от коронавируса

В Грузии еще один медик умер после того, как сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Об этом 31 марта сообщает «Sputnik Грузия».

Скончался 50-летний врач педиатрического отделения. Он перенес вакцинацию две недели назад.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что первичное исследование не выявило связи между прививкой и смертью. Экспертиза продолжается.

19 марта в Грузии 27-летняя медсестра умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

В конце марта в страну поступила первая партия американской вакцины от коронавируса Pfizer объемом около 30 тысяч доз.