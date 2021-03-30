Грузия решила вакцинировать от коронавируса Абхазию и Южную Осетию

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о принятии важного решения вакцинировать Абхазию и Южную Осетию, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Прививку жители Абхазии и Южной Осетии смогут сделать только на территории, подконтрольной грузинским властям.

Тикарадзе добавила, что сейчас в Грузии проходит вакцинация от коронавируса двумя препаратами — AstraZeneca и Pfizer. К концу недели ожидается прибытие 100 тысяч доз препарата из Китая.

В Министерстве здравоохранения Грузии при этом пожаловались на низкие темпы вакцинации.

Грузия начала прививать население от COVID-19 позднее всех в регионе, ожидая вакцины западного производства. Однако после того, как 19 марта 27-летняя медсестра скончалась от анафилактического шока, возможно, вызванного прививкой, многие врачи отказались делать уколы. В нескольких регионах вакцинацию прекратили.

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