Грузинка впала в кому после прививки препаратом AstraZeneca

Медсестра в Грузии впала в кому сразу после того, как прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом пишет «Рустави-2».

По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, это первый подобный случай за первые три дня массовой вакцинации в стране. Тяжелое состояние у молодой грузинки развилось стремительно в течение 30 минут после инъекции, пока медики рассматривают его как анафилактический шок.

«Мы пока не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа», — пояснил глава ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния уже заявила, что по данному случаю начато расследование. Если потребуется, в Грузии могут прекратить вакцинацию от COVID-19.

Ранее 20 стран Европы запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у привившихся начали обнаруживать тромбоз. В фармкомпании заявили, что детально изучили состояние здоровья более 17 миллионов человек, привившихся в ЕС и Великобритании, и не выявили повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.