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ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом

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Фото: Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны продолжить вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca, сообщает информационное агентство Reuters.

В ВОЗ заявили, что преимущества от использования этой вакцины, применение которой запрещено в 20 странах, перевешивают риски.

В 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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