Украина отказалась верить в связь между AstraZeneca и смертями от тромбоза

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который ранее рассказал о побочных последствиях вакцинации препаратом индийского производства Covishield, высказался и о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca в ряде европейских стран. Об этом пишет «Страна.ua».

«На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет никакого подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, в частности их проводит и европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 миллионов вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть один тромбоз на 460-470 тысяч населения», — сказал Степанов.

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Он отказался верить в связь между AstraZeneca и смертями от тромбоза. По его словам, «могут быть люди, у которых может быть тромбоз независимо от вакцинации». «Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы», — резюмировал Степанов.

В 20 европейских странах решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

24 февраля на Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Украина зарегистрировала китайскую вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech.