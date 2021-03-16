Больше половины украинцев отказались прививаться от коронавируса

Больше половины жителей Украины отказываются прививаться от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает «Интерфакс — Украина».

51,5 процента респондентов заявили, что не намерены делать прививки. 12 процентов опрошенных планируют вакцинироваться в ближайшем будущем или уже получили вакцину. Еще 16 процентов намерены это сделать.

Кроме того, 10 процентов украинцев готовы привиться тогда, если это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу). Еще 10 не определились.

По данным исследования, чем старше респонденты, тем чаще они не хотят вакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса на Украине стартовала 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Украина зарегистрировала китайскую вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech.