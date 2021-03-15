В Киеве опровергли появление украинского штамма коронавируса. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передает РИА Новости в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, в данной ситуации СМИ напутали.

Ранее со ссылкой на Рубана сообщалось, что на Украине ученые выявили предположительно новый агрессивный штамм коронавируса. Украинский штамм имеет сходство с британским вариантом, однако у него есть и новые признаки, до сих пор не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).