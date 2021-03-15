Ученые выявили агрессивный украинский штамм коронавируса

На Украине ученые выявили предположительно новый агрессивный штамм коронавируса. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передает Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Украинский штамм имеет сходство с британским вариантом, однако у него есть и новые признаки, до сих пор не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Новый штамм выявлен в Ивано-Франковской области две недели назад. Среди неприятных качеств штамма — его агрессивность, быстрое распространение и молодость заразившихся.

В конце прошлого года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, считают эксперты.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 467 548 человек, 28 433 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 226 007 пациентов.