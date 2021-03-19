Грузинская медсестра скончалась после прививки препаратом AstraZeneca

Грузинская медсестра, которая накануне, 18 марта, впала в кому после прививки препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, скончалась в одной из тбилисских больниц, передает телеканал «Рустави-2».

«К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии», — заявила одна из сотрудниц клиники. Отмечается, что причиной гибели 27-летней девушки стала остановка сердца вследствие анафилактического шока.

18 марта заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния заявила, что по факту проявления побочного эффекта AstraZeneca власти намерены провести расследование. На этот период вакцинация от коронавируса в Грузии может быть приостановлена.

Ранее 20 стран Европы запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у привившихся начали обнаруживать тромбоз. В свою очередь, в фармкомпании заявили, что детально изучили состояние здоровья более 17 миллионов человек, привившихся в ЕС и Великобритании, и не выявили повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.