Российский миллиардер предупредил США о квазидефолте

Новый пакет стимулирования экономики США, который готовит администрация президента Джо Байдена, может привести страну к квазидефолту. Об этом в своем Telegram-канале предупредил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, непонятно, откуда Белый дом возьмет такую сумму, но, скорее всего, не из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона. Дерипаска заметил, что, похоже, Вашингтон опять хочет взять в долг у всего мира.

Бизнесмен подчеркнул, что госдолг США уверенно приближается к 30 триллионам долларов, и планов по его сокращению пока никто не готовит.

Ранее Дерипаска написал, что развитие Китаем цифрового юаня поможет снизить зависимость всего мира от доллара, а значит, сделает санкционное давление США куда менее опасным. Тогда он указывал, что уже к 2026 году КНР потеснит США с места первой экономики мира.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что экономика США после завершения кризиса из-за коронавируса взлетит даже выше, чем ожидалось в прогнозах до пандемии. А вот развивающиеся страны, в том числе Россия, напротив, испытают существенные трудности и еще более отстанут от развитых.

Относительно последнего пункта миллиардер придерживается похожего мнения. В конце марта он писал, что страну ждут годы стагнации, если не изменится финансовая власть.