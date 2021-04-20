Российский миллиардер назвал способ вывести Россию из-под санкций

Цифровой юань, который развивают китайские власти, может подвинуть доллар в мировой торговле, а значит, и вывести Россию из-под «санкционного пресса». Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, Китай уже к 2026 году станет первой экономикой мира, на что указывает рост ВВП в первом квартале текущего года. При этом в США дыра в бюджете по итогам первого квартала составит 1,7 триллиона долларов, а слишком частое применение санкций заставило задуматься о роли доллара в международных расчетах.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Ранее Дерипаска назвал модернизацию Транссибирской магистрали новым способом совершить прорыв. По его мнению, работы должны стать новым национальным проектом России, а маршрут станет альтернативой проекту китайского Шелкового пути и традиционным грузоперевозкам через Суэцкий канал.

Также бизнесмен указал, что конкурировать с китайской промышленностью Россия может уже не всегда, однако «класть рельсы, шпалы и строить мосты мы не совсем разучились».

Между тем в России также готовятся ввести цифровой рубль, который будет во многом напоминать цифровой юань. Половина россиян согласны использовать такую валюту, однако 38 процентов оценили ее негативно.

Также Дерипаска последовательно критикует политику Центробанка из-за нежелания регулятора радикально снижать ключевую ставку. По мнению миллиардера, если ситуация не изменится, то страну ждут годы стагнации и массовые протесты граждан.