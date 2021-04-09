Россияне не вдохновились цифровым рублем

Более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ. Об этом сообщает ТАСС.

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С другой стороны, половина респондентов сказали, что готовы использовать цифровую валюту в случае ее появления, еще 14 процентов опрошенных заявили, что точно будут использовать национальную цифровую валюту. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах разных регионов России.

Ранее в апреле Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. Тестировать прототип собираются в будущем году.

Среди рисков при запуске цифрового рубля ЦБ называет технологические риски, связанные с возможностями распределения реестров. Также сложности могут возникнуть в реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля.