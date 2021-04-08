Для цифрового рубля составили план

Центробанк составил план внедрения в России цифрового рубля в качестве новой формы оплаты. С соответствующей презентаций выступили первый замглавы регулятора Ольга Скоробогатова и замглавы Алексей Заботкин, пишет РБК.

Концепция внедрения цифрового рубля предусматривает несколько основных положений. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица.

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Доступ к цифровому кошельку будет открыт из любого мобильного приложения кредитной организации. При этом будет предусмотрен второй кошелек, который будет располагаться непосредственно на смартфоне и отвечать за офлайн-операции — расчеты в классических магазинах. Пополнять его можно будет через переводы с кошелька первого типа.

Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. По словам Скоробогатовой, в мире пока нет подобных готовых решений. При этом платформа, на основе которой будет создан и функционировать цифровой рубль, будет частично основана на блокчейне, хотя прежде ЦБ подчеркивал, что цифровой рубль не имеет ничего общего с криптовалютами.

Концепция цифрового рубля была впервые представлена ЦБ осенью 2020 года. Россия стала одной из многих стран, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Лидером в этой области на данный момент считается Китай.