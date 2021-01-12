У цифрового рубля не нашли цели и смысла

Главной проблемой цифрового рубля, какой бы вариант его введения не был выбран, остаются отсутствие четко сформулированных цели и смысла. Об этом говорится в отзывах участников финансового рынка на предложение регулятора, с которыми ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Издание получило в распоряжение письма Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку (НСФР), в которых сформулирована одна и та же проблема.

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Так, АЭД указывает на ряд зарубежных примеров, где для внедрения цифровой валюты найден какой-то повод. Например, в Швеции целью названо сокращение оборота наличных, а в Китае — вытеснение наличных и поддержка зарубежной диаспоры. В России же смысл инновации описан таким образом, что все проблемы можно решить имеющимися средствами.

Не уверены эксперты и в преимуществах цифрового рубля. Если НСФР полагает, что офлайн-режим станет востребованной особенностью, то в АЭД напоминают, что регионов с отсутствием мобильной связи в России крайне мало. Таким образом оценить возможность платить в условиях отсутствия интернета сможет крайне ограниченная аудитория.

Отдельно банки опасаются, что Центробанк утратит функции регулятора и станет участником рынка и будет конкурировать с коммерческими банками. В АЭД и НСФР уверены, что нововведение угрожает банковскому сектору в вопросе ликвидности, а также устойчивости банков, которые не имеют государственного участия.

Ранее глава глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что цифровой рубль станут использовать для выплаты пенсий россиянам, а председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что с его помощью можно будет преодолеть санкции западных стран в отношении Крыма. В свою очередь спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заметил, что цифровой рубль может стать для России хорошим способом борьбы с бедностью.

Тем не менее эксперты и ранее указывали, что банковское сообщество не видит в идее никаких преимуществ. Кредитные организации согласны только на модель в которой кошельки на цифровой рубль и расчеты по нему открывают и ведут они сами. Но и в ней возникает проблема безопасности, на которую придется тратить десятки миллиардов рублей.