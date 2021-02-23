В США задумались о создании электронного доллара

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о том, что ведомством изучается вопрос создания электронного доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки. Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — отметил он. По его словам, решать вопрос об электронном долларе надо таким образом, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы. «Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд», — сказал Пауэлл.

По словам главы ФРС, в этом процессе надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести денежные средства из банковской системы. При этом в целом Пауэлл охарактеризовал это как «высокоприоритетный проект».

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