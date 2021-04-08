Названы риски при запуске цифрового рубля

В российском Центробанке назвали возможные риски при запуске цифрового рубля. Среди прочего регулятор опасается технологических рисков, связанных с возможностями распределения реестров. Также сложности могут возникнуть в реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля, указывает РИА Новости.
Еще в ЦБ упомянули сложности массового производства российского аппаратного обеспечения. Для решения проблем регулятор собирается проводить исследования и обсуждения. Ранее в четверг, 8 апреля, ЦБ представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица.
Концепция цифрового рубля была впервые представлена ЦБ осенью 2020 года. Предполагается, что он должен будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Прототип хотят протестировать в будущем году. Россия стала одной из многих стран, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Лидером в этой области на данный момент считается Китай.
Идею цифрового рубля раскритиковали участники финансового рынка. Их основной аргумент — отсутствие четко сформулированной цели и смысла. Например, в Швеции целью названо сокращение оборота наличных, а в Китае — вытеснение наличных и поддержка зарубежной диаспоры. В России же смысл инновации описан таким образом, что все проблемы можно решить имеющимися средствами.