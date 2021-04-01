Российский миллиардер предложил новый нацпроект

Модернизация Транссибирской магистрали заслуживает право стать новым национальным проектом России, такой маршрут сможет соперничать с китайской инициативой «Шелкового пути». Об этом в своем Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

Он сослался на статью Financial Times, где говорится о двукратном росте перевозки грузов из Китая по железной дороге через Россию и Азию. По мнению бизнесмена, недавняя блокировка Суэцкого канала только укрепит мировое сообщество во мнении, что нужна альтернатива морским перевозкам.

Дерипаска призвал прекратить думать о железной дороге, только как о способе отправлять на экспорт энергетический уголь, а посмотреть на маршрут шире. Чтобы органично вписаться в будущее, где железная дорога станет гораздо важнее, чем сейчас.

По словам миллиардера, если конкурировать с китайской промышленностью Россия может уже не всегда, то «класть рельсы, шпалы и строить мосты мы не совсем разучились».

В таком состоянии промышленности Дерипаска традиционно обвинил Центробанк, действия которого в отношении ключевой ставки предприниматель последовательно критикует уже не первый год.

Еще в январе Дерипаска говорил о возможности прорыва и привлечении «тысяч новых клиентов и миллиардов экспортной выручки» в случае реконструкции железных дорог в Сибири. В начале марте РЖД и Минобороны предварительно договорились привлечь армию к строительству трассы в регионе.