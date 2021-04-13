США пообещали экономический взлет после коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) к очередному саммиту с Всемирным банком полностью пересмотрел свой прогноз по поводу влияния пандемии коронавируса на мировую экономику, пишете VTimes.
В октябре прошлого года организация полагала, что кризис нанесет длительный ущерб уровню жизни всего населения планеты, причем восстановление будет долгим и неровным. Спустя полгода в МВФ признали, что проблемы коснутся главным образом развивающихся стран.
По мнению экспертов фонда, в 2024 году США экономика США взлетит даже выше, чем ожидалось в прогнозах до пандемии. В большинстве других развитых странах останутся лишь незначительные проблемы.
Причин для такого радикального пересмотра ожиданий несколько. В МВФ выделили три основных, и первая касается способности развитых стран к адаптации. Уже во время второй волны они смогли значительно снизить потери экономики при выполнении карантинных мероприятий.
Вторая причина в значительной поддержке потерявших работу граждан, на которую пошли в Северной Америке, Европе и Японии. Если бы не эта поддержка, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, речь шла бы о новой Великой депрессии. И, наконец, появление вакцин позволяет считать, что ближайшие годы мир вернется к нормальной жизни.
А вот развивающиеся страны будут заметно отставать. Они не сумели полноценно защитить граждан от проблем, связанных с потерей доходов, у них менее эффективная система здравоохранения, а вакцинация идет куда меньшими темпами. Ситуация может дополнительно осложниться в ближайшие годы, поскольку инвесторы будут стремиться вкладывать средства в восстанавливающиеся развитые страны, что приведет к оттоку капитала.
Впрочем, главный экономист банка UniCredit Эрик Нилсен и некоторые другие эксперты ожидают, что нынешний оптимизм настолько же чрезмерен, как и пессимизм полгода назад. Ведь риск новых вспышек вируса сохраняется, торговые противоречия с Китаем могут выйти на новый уровень, так что мировую экономику опять может начать лихорадить.
На ежегодной пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна справилась с кризисом лучше, чем западные государства. По его мнению, российская экономика преодолела трудности эффективнее, чем страны Европы и США.