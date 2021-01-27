Путин рассказал о бедности во всем мире

Президент России Владимир Путин на Давосском форуме рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. Одной из них он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние десятки лет. Трансляция выступления ведется на сайте мероприятия.

Российский лидер подчеркнул, что за 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении не росли, а здравоохранение и образование стали дороже в три раза. «Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов», — заметил Путин.

Материалы по теме «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

По словам президента, в мире накапливается масса невостребованных людей. Он сослался на статистику Международной организации труда, согласно которой 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и не работали. А среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара в сутки.

«Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно проводившейся. В основе этого лежал так называемый вашингтонский консенсус», — объяснил Путин.

Под ним он подразумевает неписаные правила, отдающие «приоритет росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации».

При этом Путин отметил, что решить проблемы с занятостью населения и экономическим ростом за счет стимулирующей экономической политики больше нельзя, хотя развитые страны выбирают именно этот способ. По его мнению, то количественно смягчение, которое проводят США и Евросоюз, приведет к дальнейшему расслоению в обществе.

В предыдущий раз Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году, когда занимал должность главы правительства. Из-за пандемии коронавируса на этот раз форум проводится в онлайн-формате.

Ранее опрошенные Bloomberg финансисты предупредили о слишком большом количестве «пузырей», которые надуваются в мировой экономике из-за политики США и ЕС. По их мнению, низкие ставки заставляют инвесторов рисковать, что чревато завышением стоимости объективно слабых активов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



