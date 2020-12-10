В европейскую экономику вольют еще больше денег

Европейский центробанк (ЕЦБ) вольет в экономику еврозоны еще больше денег, пишет CNBC. Регулятор объявил о расширении и продлении программы количественного смягчения (официально — экстренной программы скупки активов в связи с пандемией, PEPP).

Теперь объем программы составит 1,85 триллиона евро — к прежним 1,35 триллиона добавят еще 500 миллиардов. К тому же, она будет продлена на девять месяцев, до марта 2022 года.

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Средства будут эмитированы для выкупа у коммерческих банков государственных и корпоративных облигаций. Банковская система получит дополнительную ликвидность для кредитования экономики, кредитные организации снизят потребность в заемных деньгах, что приведет к снижению ставок на межбанковском рынке. Кроме того, вырастут цены скупаемых облигаций, их доходности снизятся, что послужит ориентиром для других ставок на рынке.

Также ЕЦБ сохранил главные ставки: ключевую на уровне нуля процентов, депозитную (по которой банки обязаны хранить у регулятора временно свободные средства) — на уровне минус 0,5 процента.

9 декабря стало известно, что Польша и Венгрия договорились с председательствующей в Евросоюзе Германией и согласовали принятие семилетнего бюджета на 2021-27 годы в размере 2,2 триллиона евро, включая план спасения европейской экономики на 750 миллиардов, который будет финансироваться за счет выпуска облигаций от имени Еврокомиссии.