Европа стала чуть ближе к спасению своей экономики

Министры финансов стран еврозоны достигли промежуточного согласия в вопросе поддержки общеевропейской экономики, что должно сделать ее спасение чуть ближе, пишет CNBC.

Главным вопросом для обсуждения 19 министрами стало применение единого подхода к обеспечению финансовой стабильности для разных членов еврозоны. Традиционно страны на севере Европы считаются более стабильными и благополучными, нежели их южные партнеры по ЕС и еврозоне — во многом благодаря бюджетной дисциплине. Южные страны зачастую имеют больший госдолг.

Из-за этого во время финансовых кризисов членам еврозоны бывает сложно договориться о совместных действиях: богатые страны не хотят помогать бедным за счет своих налогоплательщиков. Это вызывает озабоченность инвесторов, которые не спешат вкладываться в долговые инструменты, выпущенные отдельными европейскими странами.

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Эта же проблема стала предметом споров при обсуждении плана спасения европейской экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Согласно ему, будет создан фонд размером 750 миллиардов евро, из которого будут выдаваться гранты и кредиты наиболее пострадавшим странам. Финансироваться он будет за счет облигаций, выпускаемых Еврокомиссией.

Однако члены еврозоны до сих пор не смогли прийти к соглашению относительно принципов работы такого фонда, поскольку погашать обязательства перед инвесторами планируется за счет общеевропейского бюджета, а значит ЕС может впервые ввести единый для всех стран налог. С таким положением не согласны наименее пострадавшие государства.

В ходе встречи министров было решено активнее использовать уже имеющиеся механизмы поддержки экономики, в частности Европейский механизм стабильности (ESM), задействованный во время долгового кризиса в еврозоне начала 2010-х. Ожидается, что в случае необходимости он будет служить источником экстренного финансирования для Фонда спорных вопросов (SRF), при помощи которого Европейский центробанк (ЕЦБ) предупреждает банкротство кредитных организаций.

Председатель собрания, министр финансов Ирландии Паскал Донохью назвал переговоры «действительно сложными». Ожидается, что достигнутые договоренности позволят повысить надежность европейских долговых инструментов (в том числе будущих облигаций, выпущенных от имени Еврокомиссии) в глазах внешних инвесторов.