Банкиров всех европейских стран призвали соединяться

Министр финансов Германии Олаф Шольц призвал европейские страны быстрее реализовать инициативу Европейского банковского союза (ЕБС), пишет Reuters.

«Важно не останавливаться на одном вопросе, — сказал Шольц, имея в виду единую Европейскую систему страхования вкладов (EDIS). — Если мы хотим создать банковский союз, все страны должны двигаться в направлении компромисса».

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Идея создания ЕБС впервые была озвучена в 2007 году, после начала кризиса на ипотечном рынке США, отразившегося в том числе и на европейских банках и их клиентах. Однако с тех пор интеграционный процесс неоднократно сталкивался с препятствиями.

На данный момент он выражен лишь в виде EDIS, в рамках которой банки еврозоны перечисляют взносы в общий фонд, а также в двух механизмах: Едином механизме по спорным вопросам (SRM) и Едином механизме надзора. Первый устанавливает правила и регламент банкротства банков, а также предупреждения их банкротства и финансового оздоровления. Второй отвечает за регулятивные и надзорные функции, в частности за выдачу и отзыв банковских лицензий. .

По словам Шольца, Германия готова внести свой вклад в становление Европейского банковского союза, поддержав инициативу создания общей системы защиты вкладов (расширенная версия EDIS).