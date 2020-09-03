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Названа цена перезапуска второй экономики Европы

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Власти Франции, которая считается второй по величине экономикой в еврозоне, обнародовали план стимулирования национальной экономики, цена перезапуска — 100 миллиардов евро (порядка 118 миллиардов долларов). План получил название France Relance и включает в себя, в частности, субсидирование зарплат, снижение налогов для предприятий и финансирование экологических проектов, передает Bloomberg.

Агентство обращает внимание на тот факт, что меры поддержки принимаются чуть меньше, чем за два года до очередных президентских выборов в стране. Основной целью плана правительство президента Эммануэля Макрона называет переход от чрезвычайных расходов, вызванных пандемией, к решению долгоиграющих планов. Под этим подразумевается развитие инвестиций и создание новых рабочих мест.

Финансовая перезагрузка займет два года. По оценкам правительства, France Relance вернет экономическое производство к докризисным уровням в 2022 году.

Во втором квартале 2020-го ВВП Франции упал на 17 процентов по сравнению с предыдущим. Однако аналитики ждут, что во втором полугодии экономику страны ждет резкое восстановление. По прогнозам экспертов Национального института статистики и экономических исследований, к началу осени экономика восстановится на 19 процентов, а также еще на три процента в октябре-декабре. По итогам года она сократится на девять процентов.

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