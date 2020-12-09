Европа договорилась о своем спасении

Власти Польши и Венгрии заявили, что достигли договоренности с руководством Евросоюза относительно семилетнего бюджета, который, как ожидается, позволит спасти экономику Европы, пишет Bloomberg.

По словам вице-премьера Польши Ярослава Говина, Варшаве и Будапешту удалось договориться с председательствующей в ЕС Германией и согласовать новый семилетний бюджет на 2021-2027 годы. Его совокупный объем составит 2,2 триллиона евро (против 960 миллиардов в 2014-2020 годах).

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750 миллиардов евро из общих средств пойдут на формирование фонда поддержки европейской экономики, который будет финансироваться за счет размещения облигаций от имени Еврокомиссии. 500 миллиардов будут распределены между наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса странами в виде грантов, еще 250 миллиардов — в виде льготных кредитов. Источником остальной части бюджета станут взносы членов ЕС.

Принятие семилетнего финансового плана было заблокировано Польшей и Венгрией, которые не согласились с ключевым принципом распределения средств. Согласно ему, объем финансирования каждой страны напрямую зависит от того, насколько она следует стандартам верховенства права. Варшава и Будапешт часто критиковались Брюсселем за отклонение от них, в частности, из-за нового польского закона, фактического запретившего в стране аборты.

Говин не раскрыл подробности соглашения с Германией, однако отметил, что оно позволит «сохранить суверенитет Польши и ЕС». В случае срыва договоренностей Евросоюз вынужден был бы задействовать с января экстренный бюджет, что означало бы сокращение финансирования основных статей расходов.