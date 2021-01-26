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Мировую экономику предупредили о слишком большом количестве «пузырей»

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Фото: Mike Segar / Reuters

Опрошенные Bloomberg финансисты предупредили мировую экономику о слишком большом количестве «пузырей», которые впоследствии могут «схлопнуться», что приведет к усугублению нынешнего кризиса.

В «надувании пузырей» специалисты винят центральные банки разных стран, в первую очередь Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центробанк (ЕЦБ). Большинство из них последние месяцы взяли курс на смягчение денежно-кредитной политики — через программы количественного смягчения, предусматривающие скупку государственных и корпоративных облигаций.

Такие действия преследуют две цели: снизить доходности на рынке заимствований и влить дополнительную ликвидность в банковскую систему, чтобы ее участники могли кредитовать экономику. Так, ФРС в прошлом году объявила о начале фактически безлимитной программы смягчения (в дополнение к другим программам помощи общим объемом 2,3 триллиона долларов), а ЕЦБ запустил аналогичные меры на 1,85 триллиона евро.

В результате доходность государственных и корпоративных облигаций снизилась до исторических минимумов, в некоторых случаях опустившись ниже нуля, что сделало заимствования рекордно дешевыми и одновременно побудило инвесторов вкладываться в другие виды активов: акции, валюты (в том числе развивающихся рынков), драгоценные металлы, недвижимость, криптовалюты.

На каждом из этих рынков наблюдался резкий рост стоимости, что также чревато образованием новых «пузырей». Некоторые управляющие активами и сотрудники инвестиционных компаний рассказывают, что их клиенты не понимают природу происходящего и зачастую предпочитают распродавать имеющиеся активы, что снижает их стоимость. В перспективе такая ситуация может привести к «схлопыванию пузырей», что повлечет за собой убытки инвесторов, как частных, так и институциональных, повышение неравенства и усугубление спада.

При этом, по словам аналитиков, нынешний глобальный кризис отличается от предыдущих тем, что финансовые власти не объявляют сроки окончания поддержки экономик через денежную эмиссию и мягкую кредитную политику. Это позволяет избежать дополнительной нервозности на рынках. Однако более оптимальным решением они называют увеличение государственных расходов: при помощи них привлекаются уже существующие (а не свежевыпущенные) деньги, что позволяет избежать роста инфляции.

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