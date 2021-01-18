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Экономика Германии оказалась под угрозой серьезной неудачи

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Экономику Германии может постигнуть «серьезная неудача», если власти решат продлить действие жестких ограничительных мер из-за COVID-19. Это следует из отчета Центробанка Германии.

«Если распространение коронавируса не удастся значительно ослабить, а нынешние ограничения, затрагивающие экономическую деятельность, будут сохранены или ужесточены, это может привести к серьезной неудаче [для экономики страны]», — говорится в заявлении Бундесбанка.

Также в отчете ЦБ уточняется, что в последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, так как спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.

5 января власти Германии приняли решение продлить жесткий карантин в стране до 31 января. Канцлер Ангела Меркель призвала всех жителей страны сократить социальные контакты до «абсолютного минимума». Прежде режим жестких ограничительных мер действовал в Германии до 10 января.

В сентябре 2020 года Германия оказалась единственной страной в еврозоне, которая продемонстрировала стабильный экономический рост. Рост мировой торговли помогает оправиться от пандемии и вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии.

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