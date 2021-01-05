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Меркель объявила о продлении жесткого карантина в Германии

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: MICHEL KAPPELER / Reuters

Власти Германии приняли решение продлить жесткий карантин в стране до 31 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Меркель заявила, что в Германии будут приняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Она также призвала всех жителей страны сократить свои социальные контакты до «абсолютного минимума». Отмечается, что прежде режим жестких ограничительных мер действовал в Германии до 10 января.

Ранее несколько наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса федеральных земель Германии потребовали от правительства продлить локдаун.

С 16 декабря власти Германии ввели строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования Рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.

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