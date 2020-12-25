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Противники карантина в Германии решили отложить протесты до весны

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкое движение противников ограничительных мер, связанных с коронавирусом, решило отложить проведение крупных манифестаций до весны. Об этом заявил один из лидеров группы корона-скептиков Querdenken Михаэль Балльвег, передает газета Frankfurter Allgemeine.

В рождественском видеообращении Балльвег призвал своих единомышленников смириться с запретом властей на проведение в Берлине демонстраций, которые были изначально запланированы на новогодние праздники. Он также заявил, что движение воздержится от организации акций протеста против карантина до весны.

Накануне стало известно, что более заразная мутация коронавируса, обнаруженная в декабре в Великобритании, добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона.

С 16 декабря власти Германии ввели строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования Рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.

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