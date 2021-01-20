Названы главные глобальные риски следующих десяти лет

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали главные глобальные риски следующих десяти лет, пишет Fast Company. Экологические проблемы (например, экстремальные погодные условия), будут по-прежнему создавать серьезные трудности для бизнеса и общества в краткосрочной и долгосрочной перспективе, уверены аналитики.

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Среди рисков также оказались инфекционные заболевания, кризис на рынке труда, утрата биоразнообразия, растущая «цифровая пропасть» и негативные последствия от технических достижений, таких как искусственный интеллект. Компании должны инвестировать в программы повышения квалификации, чтобы предоставить студентам и работникам цифровые инструменты для достижения успеха на рынках в будущем, считают эксперты.

В декабре Saxo Bank опубликовал «безумный» прогноз на 2021 год. Банк предсказал «покупку» Кипра компанией Amazon, негативное влияние вакцины от коронавируса на мировую экономику и появление новой резервной валюты.

Развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру, считают аналитики. Это в свою очередь вызовет переезд людей за город из криминализировавшихся районов и в конечном итоге — запустение мегаполисов.