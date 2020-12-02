Назван наибольший риск для восстановления экономики Европы

Потенциальная задержка с распространением вакцин от коронавируса станет наибольшим риском для восстановления экономики Европы. Такой повод называет CNBC.

Управляющий центрального банка Греции Яннис Стоурнарас подчеркнул, что любое промедление может нанести значительный урон. «Возможно, задержки, которые на данный момент не очевидны», — констатировал он.

Ранее глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард говорила о том, что несмотря на прогресс в отношении вакцины против COVID-19, все еще могут быть «повторяющиеся циклы ускорения распространения вируса и ужесточения ограничений». По ее словам, это рискует принести еврозоне еще большие экономические страдания, хотя регион и сейчас переживает один из сильнейших кризисов в истории.

Российская вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах. Ранее в декабре Великобритания одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.