Министра финансов США обвинили в попытках разрушить экономику

Министр финансов США Стивен Мнучин столкнулся с резкой критикой сенаторов из-за решения прекратить программы льготного кредитования бизнеса, пишет CNBC.

Мнучина обвинили в попытках разрушить экономику. «Похоже, вы пытаетесь саботировать нашу экономику. Для этого нет законного оправдания», — сказал министру финансов сенатор из штата Огайо Шеррод Браун. Мнучин ответил, что у него нет таких полномочий, которые позволили бы продлить меры поддержки до конца года. «Мои действия не имеют экономического характера», — сказал он. Однако сенаторы считают, что прекращение помощи будет иметь пагубные последствия для бизнеса и американских рабочих.

Мнучин ранее рекомендовал вернуть неиспользованные 455 миллиардов долларов, которые должны были до 31 декабря направить на льготное кредитование. Весной этого года ФРС запустила программу помощи бизнесу объемом 2,3 триллиона долларов.

Около 600 миллиардов были выделены на поддержку среднего бизнеса. До 850 миллиардов долларов — на помощь по кредитам крупному бизнесу, еще 500 миллиардов — на покупку муниципальных облигаций.