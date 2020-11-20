Финансовые власти США погрязли в конфликтах

Минфин США погряз в конфликтах с Федеральной резервной системой (ФРС). Ведомство потребовало свернуть часть программ льготного кредитования и столкнулось с обвинениями в саботаже, пишет «Коммерсантъ».

Министр финансов страны Стивен Мнучин рекомендовал вернуть неиспользованные 455 миллиардов долларов, которые должны были до 31 декабря направить на льготное кредитование. По мнению Мнучина, такой шаг позволит Конгрессу перераспределить средства.

Однако вице-президент Торговой палаты США Нил Брэдли раскритиковал эту идею, отметив, что бизнесу нужна полная поддержка правительства. Неожиданное прекращение экстренных программ кредитования от ФРС будет преждевременным и ненужным шагом, считает он. В ФРС заявили, что хотели бы продолжать направлять финансы на поддержку экономики.

Представители Демократической партии уверены, что действия Мнучина политически мотивированны. Они обвинили его в «экономическом саботаже» и желании «нанести ущерб избранному президенту [Джо] Байдену».

Весной этого года ФРС запустила программу льготного кредитования для бизнеса объемом 2,3 триллиона долларов. Для сравнения, это в полтора раза больше, чем ВВП России за 2019 год. Около 600 миллиардов выделены на поддержку среднего бизнеса. До 850 миллиардов долларов — на помощь по кредитам крупному бизнесу, еще 500 миллиардов направили на покупку муниципальных облигаций.