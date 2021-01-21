Европейскую экономику перестанут спасать

Европейский центробанк (ЕЦБ) собирается изменить денежно-кредитную политику и, скорее всего, возьмет паузу в ее дальнейшем смягчении, пишет CNBC, опросивший финансовых аналитиков. Таким образом, можно говорить о том, что регулятор перестанет спасать экономику еврозоны, пострадавшую от вызванного коронавирусом кризиса.

По мнению специалистов, последние высказывания главы ЕЦБ Кристин Лагард свидетельствуют о том, что в обозримом будущем ЦБ не будет еще сильнее снижать ключевые ставки, даже несмотря на ухудшающиеся прогнозы экономического роста в большинстве стран из-за новых коронавирусных ограничений и закрытий.

Также ЕЦБ отойдет от строгого следования цели по обеспечению средней инфляции в еврозоне на уровне двух процентов годовых. По мнению финансистов, цель сохранится, но на ее достижение будет отведено больше времени.

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Главным целевым показателем для регулятора в обозримом будущем станет достижение приемлемых финансовых условий. Это обширное понятие, включающее множество факторов, показывает, насколько финансовая система страны (или, как в случае с еврозоной, объединения нескольких стран) способствует развитию национальной экономики.

Основная составляющая финансовых условий — уровень процентных ставок на рынке, определяющий, насколько легко компании или граждане могут получить финансирование. Таким образом, ЕЦБ намерен сосредоточиться на сохранении нынешнего уровня ставок, который считается приемлемым для европейской экономики. Аналитики отмечают, что для регулятора в нынешних условиях будет не столь важен спрос на кредитование со стороны реального сектора.

Корме того, акцентируя внимание на финансовых условиях, ЕЦБ сможет сместить его с более болезненного вопроса — уровня ставок госдолга, с обслуживанием которого у многих стран (особенно пострадавших от кризиса) возникают сложности.

При этом фактически новая цель ЕЦБ не противоречит старой, поскольку низкие ставки по кредитам обычно провоцируют рост инфляции — за счет увеличения денежной массы в экономике и снижения стимулов к сбережениям.

С началом кризиса из-за пандемии коронавируса ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения (скупки у банков гособлигаций для понижения ставок по ним и предоставления банковской системе дополнительной ликвидности), общий объем которой достигнет 1,85 триллиона евро. Параллельно власти ЕС договорились о создании фонда объемом 750 миллиардов евро. Он будет финансироваться за счет заимствований от имени Еврокомиссии, а привлеченные средства направят на помощь наиболее пострадавшим странам.