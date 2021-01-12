Европейская экономика приготовилась к спаду

В начале этого года экономика еврозоны снова будет сокращаться, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Эксперты банков, включая JPMorgan и UBS Group AG, ухудшают свои прогнозы из-за новых коронавирусных ограничений. К спаду также могут привести задержки с вакцинацией и перебои в торговле из-за Brexit. Экономисты призывают готовиться к тому, что экономика еврозоны сократится примерно на четыре процента в первые три месяца 2021 года.

Ранее они прогнозировал рост на 1,3 процента. «Мы ожидаем, что правительства будут оказывать постоянную помощь экономике и принимать меры для стимулирования спроса», — сказал в своем отчете экономист UBS Рейнхард Клюз.

Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предложила сделать вечным фонд по восстановлению экономики Европы. Его размер составляет 750 миллиардов евро. Изначально фонд хотели использовать как временный инструмент, который призван помочь странам ЕС выйти из кризиса.