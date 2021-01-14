Европа отказалась ждать худшего для своей экономики

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась ждать худшего для экономики континента и продолжает настаивать на ее росте в 2021 году, несмотря на все возможные ограничения, пишет CNBC.

ЕЦБ сохранил позитивный прогноз по росту экономики по итогам года. В декабре регулятор говорил о 3,9 процента роста ВВП. В 2020-м, согласно предварительной оценке, снижение составило 7,3 процента.

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По словам Лагард, эти данные по-прежнему актуальны, несмотря на вводимые в разных странах Европы новые ограничения в связи с коронавирусом и возможные новые меры. «Я думаю, что наши последние декабрьские прогнозы вполне правдоподобны», — отметила глава ЕЦБ.

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза и еврозоны с конца прошлого года. Они действуют в Германии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии и продлятся как минимум до конца января. Их введение стало следствием роста числа заболевших в конце осени и начале зимы.

Большая часть нынешних ограничений уже учтена в прогнозах, отметила Лагард. Ее опасение вызывает возможность их сохранения после марта. В этом случае изначальный прогноз может быть ухудшен.