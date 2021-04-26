В США призвали не делиться технологиями с Россией и Китаем

Фармацевтические компании призвали правительство США не отказываться от патента на вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, лоббисты фарминдустрии провели несколько частных встреч c чиновниками из сферы торговли, а также с представителями Белого дома. В ходе них они указали, что новые технологии по изготовлению вакцин могут попасть в руки властей России и Китая. Компании опасаются, что Москва и Пекин будут использовать в собственных целях платформу, которую применяли при разработке своих препаратов от COVID-19 компании Pfizer и Moderna.

Речь, в частности, идет о технологии на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Этот способ создания вакцин получил широкое применение во время пандемии коронавируса. Ученые предполагают, что в будущем с помощью препаратов на основе мРНК можно будет лечить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Financial Times указывает, что американский президент Джо Байден в отличие от своего предшественника Дональда Трампа рассматривает возможность поддержки временной отмены патентов на вакцины. Так, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в апреле заявила на заседании Всемирной торговой организации, что США и весь мир должны извлечь уроки из борьбы с ВИЧ и COVID-19 и пересмотреть действующие правила. Она добавила, что правительство и частный сектор обязаны внести свой вклад в развитие торговых аспектов прав интеллектуальной собственности.

В октябре 2020 года Индия и ЮАР призвали государства, производящие вакцины от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран. Всемирная организация здравоохранения и более 60 стран поддержали эту инициативу. Однако администрация Трампа вместе с Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией выступила против предложенной меры.