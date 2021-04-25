В Германии медсестра подменила физраствором вакцину от COVID-19

Сотрудница прививочного центра в Германии подменила вакцину компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. О произошедшем инциденте рассказали представители ведомства по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии, уточняет ТАСС.

Подмена была зафиксирована в одном из центров в районе Фрисландия в Нижней Саксонии. Согласно имеющимся данным, в ходе вакцинации одна из ампул с препаратом разбилась, и сотрудница Германского общества Красного Креста подменила пролившуюся жидкость физраствором. Позже уколы были сделаны шести пациентам.

Через несколько дней совершившая оплошность медсестра рассказала о произошедшем коллеге, а тот проинформировал вышестоящее руководство.

Власти подчеркнули, что здоровью получивших инъекции ничего не угрожает. Уточняется, что пока неизвестно, кому именно ввели физраствор. Выяснить это надеются с помощью теста на антитела.

Ранее стало известно, что правительство начавшей применять «Спутник V» Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин. Согласно отчету, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях.