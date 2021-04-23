Опубликованы сравнительные данные о смертности после разных вакцин от COVID-19

Смертность после вакцины от коронавируса Pfizer (технология мРНК) оказалась в три раза выше, чем среди вакцинированных препаратом AstraZeneca (аденовирусный вектор). Сравнительные данные опубликованы в официальном аккаунте российского препарата «Спутник V» в Twitter. Продвижением продукта занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По представленной информации, «Спутник V» во много раз безопаснее различных иностранных вакцин. Так, летальность после прививки Pfizer и BioNTech составляет 39,4 случая на один миллион введенных доз, Moderna — 20,2 случая, AstraZeneca — 12,8 смерти, Johnson & Johnson — 7,5 смерти. У «Спутник V» этот показатель равен двум.

В основу исследования легли данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).

Авторы работы отметили, что не установлено явной связи между прививкой и смертью, однако причины таких расхождений в показателях должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.

9 апреля в Росздравнадзоре сообщили о нулевой смертности среди привитых российскими вакцинами от COVID-19. Заявление последовало в ответ на статью в издании EUobserver, в которой говорилось о минимум четырех смертях после прививки «Спутником V».