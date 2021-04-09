Онищенко обвинил Pfizer в заказе статьи против «Спутника V»

Американская фармацевтическая компания Pfizer заказала статью о нескольких смертях после прививки российской вакциной «Спутник V», чтобы избавиться от конкурента. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Это происки Pfizer, который уже создал очень неблагоприятную ситуацию с [вакциной] AstraZeneca, практически дискредитировал. И вот теперь решил, что нужно расчистить рынок в отношении нашей вакцины», — прокомментировал парламентарий статью.

По его мнению, к материалам также имело отношение Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. «На совести этих людей жизни тех, кто поверит в эти басни, тех, которые не привьются, потеряют здоровье, может быть, и жизнь», — возмутился Онищенко.

Он отметил, что в публикации допущены ошибки. Например, было сказано, что упомянутый в статье Роспотребнадзор не занимается расследованием случаев побочных эффектов от вакцинации и что делает это Росздравнадзор. «Это принципиальная вещь, которая говорит о безграмотности и халтуре», — уточнил депутат.

Парламентарий добавил, что не знает ни одного человека, о чьей смерти написано в публикации, и назвал их «какими-то случайными людьми, может быть, даже вымышленными».

Ранее издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора написало о четырех смертях после прививки препаратом «Спутник V». В ответ глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что служба ведет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин и не зафиксировала ни одного подобного случая.