Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной

Правительство начавшей применять «Спутник V» Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин. Согласно отчету, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях. Об этом представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили в Twitter.

Согласно опубликованным данным, отечественная разработка показала наилучшие результаты по части безопасности и эффективности среди конкурентов: так, среди 100 000 вакцинированных средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз. Таким образом, вакцина продемонстрировала лучшие показатели.

В соответствии с представленной статистикой, охватывающей период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, доля смертей среди вакцинированных Pfizer оказалась выше в 32 раза, а число заражений в 6 раз превысило показатели, выявленные при применении «Спутника V».

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.

20 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Позже он рассказал о нападках на правительство страны после решения одобрить использование препарата.