Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Мы можем победить только с помощью вакцин. Сегодня мы заключили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Манутровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)», — написал министр и прикрепил фотографию процесса вакцинации.

Венгрия одобрила применение «Спутник V», не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о возможности самостоятельной закупки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в случае, если Евросоюз не достигнет общего решения по этому вопросу.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.