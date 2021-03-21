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Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на власти из-за «Спутника V»

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Петер Сийярто
Петер Сийярто
Фото: МИД РФ / Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках на правительство страны после решения одобрить использование российской вакцины «Спутник V». Его слова приводит Russia Today.

Сийярто подчеркнул, что данное постановление было принято после тщательных проверок национального регулятора, делегация которого побывала на местах производства «Спутник V» и изучения соответствующей документации.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?"», — рассказал министр. Он также предположил, что венгерские власти подверглись критике лишь потому, что «обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад».

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что проводимая Брюсселем процедура закупки вакцин от COVID-19 оказалась неудачной. В доказательство этому он привел медленные и недостаточные поставки препаратов.

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