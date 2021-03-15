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Премьера Словакии захотели отправить в отставку из-за поставок «Спутника V»

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Игор Матович
Игор Матович
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Премьера Словакии Игора Матовича захотели отправить в отставку из-за поставок российской вакцины «Спутник V» в страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьера Рихарда Сулика.

Уже две из четырех партий правительственной коалиции Словакии потребовали отставки премьера. Помимо СиС речь идет о представителях либерально-консервативной партии «За людей». Партии считают, что Матович не справился с борьбой против пандемии COVID-19 в стране и разделяет общество. Сулик подчеркнул, что хочет реструктуризации правительства, а отставка премьера до 24 марта — это «минимальное требование».

«Слово "хаос" наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», — поделился вице-премьер.

12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за позиции по «Спутнику V». Матович пояснил, что правительство страны было близко к развалу.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

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