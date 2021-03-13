В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница

В Словакии учительница средней школы умерла после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает RTVS.

По информации телеканала, после первой прививки у 38-летней женщины проявились побочные эффекты вакцины — высокая температура, мигрень и боли в суставах и месте укола. Через неделю ее госпитализировали в тяжелом состоянии, а еще через несколько дней она скончалась.

Родные женщины считают, что вакцина стала причиной смерти человека. Однако власти заявляют, что прямая связь между вакцинацией и смертью не выявлена.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Препарат от AstraZeneca используется в Словакии для вакцинации врачей и учителей. Также страна закупила российскую вакцину «Спутник V», из-за чего в правительстве Словакии разразился скандал, а министра здравоохранения отправили в отставку. До этого премьер-министр Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины. Политик заявил, что не вернет препарат обратно. Матович подчеркнул, что после закупки препарата на него обрушилось множество критики, однако когда Москва предложила вернуть партию препарата без последующих санкций, критики замолчали. Он также добавил, что не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.