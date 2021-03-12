Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за позиции по «Спутнику V»

Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за его позиции по закупке российской вакцины «Спутник V». Об этом объявил премьер-министр страны Игор Матович, передает портал Noviny.

Он пояснил, что правительство страны было близко к развалу из-за сложившейся ситуации. «Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка "Спутника V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование российской вакцины», — сказал глава правительства, выразив ему благодарность за работу

По словам Матовича, Крайчи больше всех сделал за последний год. Премьер назвал абсурдным, бесчеловечным и аморальным требование об отставке главы Минздрава. Он отметил, что Крайчи стал ритуальной «жертвой разногласий» в правящей коалиции.

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6 марта премьер-министр Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины. Политик заявил, что не вернет препарат обратно. Матович подчеркнул, что после закупки препарата на него обрушилось множество критики, однако когда Москва предложила вернуть партию препарата без последующих санкций, критики замолчали. Он также добавил, что не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри страны. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. Тогда Матовичу выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование «Спутника V».