МИД заявил о «грязной кампании» Запада против вакцины «Спутник V»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «грязной кампании» Запада против вакцины «Спутник V» в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории», — отметила она.

Захарова добавила, что критические заявления западных государств о вакцинах от коронавирусной инфекции, которые были разработаны в России, происходят от «бессильной злобы».

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». По данным источника, в информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.