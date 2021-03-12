Захарова назвала «опасным безумием» заметки американских СМИ о Красной армии

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «безумием» заметки американских СМИ о том, что солдаты Красной армии якобы убили польских монахинь. Об этом в пятницу, 12 марта, передает ТАСС.

По словам Захаровой, американская пресса публикует статьи, в которых сообщается, что археологи нашли тела монахинь, якобы убитых советскими солдатами в 1945 году. «Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», — подчеркнула представитель МИД России.

Захарова отметила, что статьи опираются на неподтвержденные данные Института национальной памяти Польши. По ее словам, именно эта организация ответственна за уничтожение сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши советским солдатам.

Ранее Захарова призвала польскую сторону побояться Бога и заняться поисками и наказанием тех, кто оскверняет расположенные в стране захоронения и памятники воинам Красной армии, освобождавшим Европу от фашизма.